مصرف سوخت کشاورزی در کشور 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عباس تابش بعد از ظهر شنبه در همایش اعضا جمعیت حامیان ولایت استان اظهار داشت: هم اکنون مصرف بنزین در کشور از 56 میلیون لیتر در روز به 45 میلیون لیتر کاهش یافته است.

وی قانون هدفمند کردن یارانه ها را تحول بزرگ در بخش آرد و نان عنوان کرد و افزود: از زمان اجرای آن تاکنون بیش از 25 درصد از ضایعات تولیدی نان کاهش یافته و از احتکار و قاچاق آرد جلوگیری شده است.

عضو ستاد هدفمند کردن یارانه های کشور با اشاره به تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها در مدت کوتاه از زمان اجرای آن اضافه کرد: 50 درصد درآمدهای حاصل از صرفه جویی در یارانه ها به مردم باز پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای مخارج دولتی هزینه می شود، ابراز داشت: اگر تنها شش درصد در حاملهای انرژی صرفه جویی شود، میزان بودجه عمرانی کشور در سال آینده دو برابر خواهد شد.

تابشی اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح توزیع درآمد را از دیگر علل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برشمرد و تصریح کرد: این قانون تنها یک مسئله اقتصادی بوده و نباید با نگاه سیاسی بررسی و تحلیل شود.

وی رشد 3.7 درصدی درآمد سرانه، 12 درصدی نرخ بیکاری و 49.2 درصد بودن نرخ تورم در گذشته را مهمترین عامل اجرای این قانون در کشور عنوان کرد و یاد آور شد: در سالهای گذشته 15 برابر از درآمد کشور در دست دهکهای بالا بویژه دهک دهم قرار داشت که اجرای این قانون آن را عادلانه کرده است.

مسئول کمیته اقتصادی جبهه حامیان ولایت کشور با بیان اینکه در گذشته سیر اعمال یارانه ها اشتباه بوده است، یاد آور شد: اجرای عدالت در توزیع یارانه ها یک تکلیف شرعی است و ما امسال سهم توزیع یارانه ها از تولید ناخالص ملی را از 9.3 درصد به 28.9 درصد افزایش داده ایم.

وی با اشاره به اینکه نباید اجرای این قانون را تورم زا تلقی کرد، متذکر شد: در اقتصاد تورم را قانون عرضه و تقاضا تعیین می کند با این حال قیمت مواد اولیه تولید کالاهایی از جمله ماکارانی و انواع شیرینی کاهش یافته و تولید کننده و مصرف کننده مشکلی در این خصوص ندارد.

تابشی با اشاره به وجود 176 گمرک در کشور، اصلاح نظام گمرکی را با اجرای این طرح یاد آور شد و خاطر نشان کرد: هم اکنون 98 درصد از واردات کشور تنها از 66 گمرک فعال صورت می گیرد و مابقی غیر فعال هستند.

وی رشد و توسعه مناطق محروم و نیازمند کشور را از دیگر اهداف مهم این قانون را عنوان کرد و افزود: برای تحقق این بخش مهم تقاضای ما از دولت این است که در توزیع درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه مناطق محروم نظیر استان اردبیل را در نظر بگیرد.