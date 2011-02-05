دولت برای تقویت ظرفیت های شیلاتی مازندران مشارکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری افزود: هنوز بسیاری از پتانسیل های شیلاتی در غرب و مرکز مازندران مغفول و دست نخورده باقی مانده است.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان و مدیران مازندران بستر مناسبی برای همدلی و وفاق و تقویت آبادانی در ایران اسلامی هستند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه ظرفیت و پتانسیل مازندران در دریای خزر بسیار بالا است تصریح کرد: نسل بسیاری از آزاد ماهیان در غرب مازندران بواسطه بی توجهی ها رو به انقراض رفته است.

طاهایی با بیان اینکه غرب مازندران استعداد تولید سالانه 200 هزار تن انواع ماهیان آزاد و خاویاری را دارد یادآور شد: توسعه فعالیت های شیلاتی برای افزایش اشتغال در مازندران ضروری است.

وی در ادامه سخنانش از معاون اول رئیس جمهور که در جلسه حضور داشت خواست تا با هماهنگی وزرای دولت در جهت پیگیری برای تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت گام های اساسی بردارند.

استاندار مازندران با بیان اینکه کارگروه ای به سرپرستی وزیر نیرو هفته آینده در مازندران فعال خواهد شد تصریح کرد: وظیفه این کارگروه شناسایی نیازهای بخش آب، برق و انرژی در مازندران و بررسی مصوبات سفرهای دولت در این حوزه است.

طاهایی گفت: عزم جدی دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در مازندران جدی بوده و مدیران استان باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.