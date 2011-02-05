2 نظامی ناتو کشته شدند/ کشته شدن 28 عضو طالبان در درگیریهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در ادامه درگیریهای نظامیان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و شبه نظامیان طالبان در جنوب افغانستان 2 نظامی ناتو کشته شدند.

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) امروز شنبه از کشته شدن این دو نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در مسیر خودروی آنان خبر داد.

در همین حال گزارشها از کشته شدن 15 شبه نظامی در عملیات مشترک نظامیان ناتو و افغان در ولایت نانگرهار واقع در 120 کیلومتری شرق کابل حکایت دارد.

به گفته یک مقام محلی، در این عملیات همچنین یک سرکرده شبه نظامیان طالبان کشته شده است.

روز گذشته ولایت قندهار نیز شاهد وقوع دو انفجار تروریستی بود که در جریان آن 6 غیرنظامی زخمی شدند. بر این اساس، یکی از این انفجارها با هدف ترور رئیس پلیس قندهار، در بیرون ساختمان پلیس این شهر منفجر شد و طی آن دو زن زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه عملیات پاکسازی نیروهای دولتی افغان در ولایت اروزگان در 370 کیلومتری جنوب کابل 12 کشته برجای گذاشت. این افراد جزو نیروهای طالبان بوده و در درگیریهای امروز صبح شبه نظامیان با پلیس افغان کشته شده اند.