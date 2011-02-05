سفیر لهستان:سامانه استقرار یافته در لهستان علیه هیچ کشوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در دیدار سفیر لهستان با ابراز رضایت از روند گسترش مناسبات دوجانبه در حوزه های مختلف ، ظرفیت های واقعی دو کشور را بیش از حجم همکاری های کنونی فی مابین خواند و بر ضرورت استفاده از همه فرصت ها و امکانات برای گسترش روابط فی مابین تاکید کرد.

علی لاریجانی مراودات پارلمانی را بخش مهم و تاثیر گذار ، مناسبات دو کشور دانست و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای حمایت از توسعه همه جانبه همکاری های دو کشور بیان کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور قدرت های خارجی در هر کشور عامل ایجاد مشکل برای استقلال کشور ها است افزود: قدرت های بین المللی با ایجاد هراس های تصنعی در مناطق مختلف دنیا سعی در تحکیم و تثبیت سلطه و نفوذ در کشورهای مختلف دارند.

یاسنک کویوو سفیر لهستان در تهران نیز در این دیدار بر علاقه مندی کشورش برای توسعه همکاری های همه جانبه با ایران تاکید کرد و افزود: دو کشور از شرایط ویژه ای برای گسترش همکاری های دوستانه خود برخوردارند و باید راهکارهای جدیدی برای تحکیم مناسبات فیمابین جستجو کنند.

وی نقش پارلمان ها و همکاری های مجالس دو کشور برای در این راستا بسیار مهم دانست.

سفیر لهستان با اشاره به تاریخ طولانی مناسبات دوستانه فی مابین افزود: دو کشور با وجود دیدگاههای متفاوت در پاره ای امور از زمینه های وسیعی برای همکاری و تعامل برخوردارند.

وی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون استقرار سامانه موشکی آمریکا در لهستان تصریح کرد: استقرار این سامانه موشکی علیه هیچ کشوری نیست.