۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

بیرجند نیازمند اجرای 220 کیلومتر شبکه فاضلاب است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به اجرای 250 کیلومتر شبکه فاضلاب در بیرجند اشاره کرد و گفت: این شهر نیازمند اجرای 220 کیلومتر شبکه فاضلاب دیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مجتبی عراقی ‌زاده عصر شنبه در میزگرد رسانه‌ ای با اشاره به تحولات قیمتی بعد از هدفمندی یارانه ‌ها اظهار داشت: تعرفه‌ های آب‌بها مانند سایر بخش‌ ها از یک افزایش جزیی برخوردار بوده است که در خراسان جنوبی کمترین نرخ در سطح کشور را دارا هستیم.

وی افزود: با توجه به تعرفه ‌های ضرایب منطقه ‌ای اعمال شده در تعرفه ‌ها در خراسان جنوبی به نسبت سایر استان‌ها کمترین مقدار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: تعرفه‌های اعلام شده در بخش مسکونی در 10 طبقه برای مشترکان شامل صفر تا پنج، 10 تا 15 و 15 تا 20 تعریف شده است و از مشترکان کم‌مصرف حمایت شده که یارانه بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد.

عراقی ‌زاده افزود: تعرفه آب‌ بها برای مشترکان با کاربری ‌های صنعتی، تجاری و مراکز عمومی متفاوت است و در مجموع با تعرفه‌های قبل از هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارند و در پنج سال آینده به قیمت واقعی می ‌رسد.

وی گفت: مساجد و اماکن عمومی از کمترین تعرفه برخوردار و قیمت پایه آن 200 تومان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: بر اثر خشکسالی 13 ساله آبدهی منابع آبی استان کاهش یافته که نسبت به سال گذشته تاکنون هیچ تغییری در روند آب‌های زیرزمینی ایجاد نشده و همچنان افت سطح سفره‌ها را شاهد هستیم.

عراقی ‌زاده با اشاره به اینکه 220 کیلومتر شبکه فاضلاب در بیرجند نیاز است، افزود: تا‌کنون 250 کیلومتر شبکه فاضلاب به اضافه تصفیه‌خانه فاضلاب ایجاد شده است.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب سربیشه و آبرسانی به هفت هزار و 256 واحد مسکن مهر استان خراسان جنوبی در دهه فجر خبر داد.

