به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مهدی اکبریان در این رابطه در حاشیه افتتاح این مخرن آب به خبرنگاران گفت: با تلاش های صورت گرفته مخزن 5 هزار متر مکعبی تپه کیو خرم آباد که عملیات ساختمانی آن در سال 1374 به پایان رسیده بود بعد از 15 سال به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه با رفع نواقص و اجرای عملیات شبکه خط انتقال آب، مخزن ذخیره تپه کیو مورد استفاده قرار گرفت، ادامه داد: در راستای بهره برداری از این مخزن سیستم پمپاژ مستقیم آب منطقه دره گرم که بیش از 10 سال ادامه داشت، حذف شد و از این پس آب به مخزن ذخیره هدایت و سپس وارد شبکه توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: با بهره برداری از این مخرن آب به طور حتم شکستگی شبکه آب در منطقه دره گرم به حداقل خواهد رسید.

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شکستگی های لوله های آب در سالجاری اشاره کرد و بیان داشت: مطابق آخرین آمارها در آذرماه سالجاری واحد رسیدگی به شکایات این شرکت به 308 درخواست تلفنی مردمی پاسخ داده است که بیشترین درخواست ها مربوط به قطع آب با 103مورد و شکستگی لوله آب با 61مورد است.

وی ادامه داد: همچنین در میان شکایات ارائه شده مشکل در فیش آب 47مورد، خرابی کنتور25مورد، آدرس اشتباه 19مورد، شکستگی لوله فاضلاب18 مورد و خرید و نصب انشعاب 16مورد بوده است.