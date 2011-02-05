به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور ابراهیم‌زاده پس از باخت تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: در نیمه اول خوب بازی نکردیم و تیم‌هایی با شرایط سایپا که در انتهای جدول قرار دارند، به گونه‌ای بازی می‌کنند که اگر گلی به ثمر برسانند برای رسیدن به گل دوم باز هم تلاش می‌کنند و همین مسئله کار را برای ما دشوار کرد.

وی با بیان اینکه سرعت برخی بازیکنان تیم سایپا باعث پیروزی این تیم مقابل ذوب‌آهن شد، تصریح کرد:‌ سرعت انتقال فکر بازیکنان سایپا باعث شد که نتوانیم مقابل این تیم به خوبی خود را نشان دهیم و گل دوم این تیم با استفاده از سرعت عمل بازیکنان این تیم برای آنها به دست آمد.

سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان در مورد تاثیر غیبت خلعتبری در نیمه نخست این بازی بر عملکرد بازیکنانش گفت: به دلیل دو کارته بودن این بازیکن به او استراحت دادم اما باید توجه داشت که این بازی و بازی بعدی ما مقابل سپاهان هر دو 3 امتیاز دارند و نباید این بازی را به دلیل بازی بعدی از دست داد.

وی با بیان اینکه شکست در این بازی ربطی به غیبت یک بازیکن نداشت، ادامه داد: احساس می‌کنم که در این بازی اشتباه کردم که به ایگور کاسترو از ابتدا بازی دادم زیرا این بازیکن در مقابل تیم‌های دفاعی وقتی که در نیمه دوم به میدان می‌آید بهتر بازی می‌کند.

ابراهیم‌زاده در مورد عملکرد خود طی 3 فصل گذشته در تیم ذوب‌آهن بیان داشت: صحبتی با تماشاگران تیم دارم و امیدوارم تماشاگران توجه کافی به صحبت‌های من داشته باشند؛ لازم می‌دانم عملکردم در 3 فصلی که با ذوب‌آهن کار را به تماشاگران اعلام کنم. در فصل هشتم و نهم تیم ذوب‌آهن تنها 10 باخت داشت و در فصل دهم نیز تا اینجای کار تنها 3 باخت داشته‌ایم و این آمار برای یک تیم آمار فوق‌العاده‌ایست.

وی افزود: در 89 بازی تیمم تنها 13 باخت متوجه ما شده و این در حالی است که تعداد باخت‌های ذوب‌آهن در فصل هفتم بسیار بیشتر بوده است.

سرمربی ذوب‌آهن با انتقاد از شعار هواداران تیم اصفهانی در مورد محمد قاضی و خودش اضافه کرد: تماشاگران نباید کم‌حوصله باشند و با یک شکست نباید بر علیه بازیکنان شعارهایی سر دهند زیرا قاضی یکی از با تعصب‌ترین بازیکنان تیم سایپا به شمار می‌رود و نباید علیه این بازیکن شعار داد.

وی خاطرنشان کرد: حالا که اینطور شد و دو سه تماشاگر علیه من شعار دادند فردا به باشگاه ذوب‌آهن می‌روم و می‌گویم که با آن 3 نفر برخورد کرده و اجازه ادامه حاشیه‌سازی را ندهند. تماشاگران نباید در کار ما دخالت کنند و ما اجازه نمی‌دهیم چند نفر تماشاگرنما جلوی پیشرفت ذوب‌آهن را بگیرد.