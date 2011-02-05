بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از نمایشگاه عکس "بیعت و بصیرت"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلغات اسلامی به همراه رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر، و حسن اختری دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان از نمایشگاه عکس عکاسان خبرگزاری مهر که به مناسبت ایام دهه فجر عصر امروز شنبه افتتاح شد، بازدید کرد.

دراین بازدید حجت الاسلام خاموشی با صاحبان آثار گفتگو کرد و توصیه هایی را نیز برای انعکاس تصاویر و تاثیرگذاری بیشتر آثار با آنان در میان گذاشت.

در این نمایشگاه که با عنوان بیعت و بصیرت برپا شده است آثار عکاسان خبرگزاری مهر از راهپیمایی‌های 10 سال اخیر یوم الله 22 بهمن به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه که درخانه عکاسان ایران برپاست ، شامل 40 اثر ازعکاسان خبرگزاری مهر است که از راهپیمایی ‌های یوم الله 22 بهمن در 10 سال اخیر ثبت شده‌اند.

این آثار با مشارکت خانه عکاسان ایران و خبرگزاری مهر از 16 تا 23 بهمن در نگارخانه شماره دو خانه عکاسان ایران واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به معرض دید عموم گذاشته است.