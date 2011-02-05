به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المجد عربستان، "شیخ صالح اللحیدان" گفت : باید خواسته های مردمی که در میدانهای عمومی جمع شده اند، محقق شود. تنها گوش دادن به خواسته ها کافی است.

وی افزود: خونریزی باید متوقف وامنیت برقرار شود و زندگی مردم روند طبیعی خود را داشته باشد. تخریب و غارتی که مصر شاهد آن است از ویژگی های مسلمانان نیست، زیرا دین آنها توصیه به حفظ جان و ناموس می کند.

اللحیدان تاکید کرد: حسنی مبارک باید از قدرت کنار برود، زیرا خواسته هزاران تظاهرات کننده ای است که در میدان تحریر و شهرهای دیگر مصر جمع شده اند.