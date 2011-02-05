تجسم جشنواره فجر در هنرهای تجسمی و نمایشی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ حمید شاه آبادی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در استان البرز که به تازگی رنگ استقلال از استان بزرگی چون تهران را به خود دیده است حرکتی قابل توجه و ارزنده به شمار می رود اظهار داشت: این مهم نشان از همت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و ظرفیت و توانایی البرز دارد.

وی در این مراسم بر لزوم آسیب شناسی جشنواره ها تاکید کرد و افزود: کمیت جشنواره به تنهایی ارزش چندانی ندارد بلکه حرکت و رسیدن این جشنواره ها در مسیر و هدفی که برای کاروان فرهنگ و هنر در بستر و عرصه ای دینی و ایرانی تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راز ماندگاری آثار هنری را جوشش مکنونات قلبی هنرمندان ذکر کرد و ادامه داد: چنانچه این آثار در فضایی منبعث از خواست مخاطب ایرانی و منویات و اهداف انقلاب شکل گیرد از تاثیری بسیار عمیق و موثر برخوردار خواهد بود.

پشتوانه فرهنگی عامل طرح شدن آثار هنری است

این مسئول پشتوانه فرهنگی و دینی جامعه را عامل مطرح شدن آثار هنری خواند و اضافه کرد: نقش فرهنگ و هنر در انقلاب اسلامی و تجلی آن در جشنواره فجر ضروری است.

شاه آبادی ضرورت ایجاد رویکرد نوین و اقدامات بنیادین در عرصه هنر را یاد آور شد و گفت: آثار هنری باید متاثر و برگرفته از نیاز مخاطب باشد.

وی اضافه کرد: بررسی چشم اندازها برای یافتن فرصت و ظرفیت های موجود به منظور ایجاد ارتباط عمیق با مخاطبین از اولویت های اصلی این معاونت است.

معاون هنری وزارت ارشاد اضافه کرد: در دوره اخیر گام هایی جدی برای مردمی کردن هنر برداشته ایم و آن را ادامه خواهیم داد.

شاه آبادی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر در حوزه تئاتر،‌هنرهای تجسمیو موسیقی شاهد آثاری نو در عرصه جشنواره های بین المللی هستیم.

وی عطش مخاطب برای بهره گیری از آثار جدید و نیز لزوم ایجاد فرصت برای هنرمندان مستعد در این عرصه را خاطرنشان کرد و ادامه داد: جشنواره ها باید بتوانند این فرصت را برای جامعه و هنرمندان ایجاد کنند.

برگزاری جشنواره فجر فرصتی برای کشف توانمندی های البرز است

این مسئول در ادامه با اشاره به برگزاری بخشی از جشنواره هنرهای تجسمی،‌ نمایشی و موسیقی فجر در استان نوپای البرز گفت: در این استان ظرفیت های فراوانی وجود دارد که به دلیل قرارگیری در سایه استان تهران تاکنون مورد توجه جدی واقع نشده است. این در حالیست که قرارگیری البرز در جوار تهران دارای مزایا و معایب متعددی بوده است.

شاه آبادی عدم به کارگیری ظرفیت های استان را از معایب این هم جواری خواند و خاطرنشان کرد: ارتباط هنرمندان این استان با تهران فرصت های ویژه ای را برای خلق آثاری قدرتمند ایجاد می کند.

وی در پایان تشکیل انجمن هنرهای نمایشی استان را فرصتی برای توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری این استان ذکر کرد و افزود: تلاش این معاونت در وزارت متبوع حمایت از فعالیت های استان البرز و هنرمندی آنان است.