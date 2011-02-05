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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

سرهنگ الماسیان:

6 هزار قلم محصول ضدفرهنگی در لرستان کشف شد

6 هزار قلم محصول ضدفرهنگی در لرستان کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان لرستان از کشف شش هزار قلم محصول ضد فرهنگی در این استان خبر داد.

سرهنگ امیر الماسیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با تلاش ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستانهای بروجرد و دورود و سلسله روز گذشته تعداد 6 هزار محصولات مخرب فرهنگی کشف و ضبط شد.

وی در جزئیات این کشفیات عنوان کرد: ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی بروجرد با هماهنگی مقام قضایی روز گذشته در راستای اجرای طرح های پاکسازی صنوف در بازرسی از 4 واحد ویدئو کلوپ تعداد سه هزار و 800 حلقه سی دی غیر مجاز را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در اجرای طرح کنترل نظارتی بر محصولات فرهنگی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی دورود در بازدید از 4 واحد صنفی ویدئو کلوپ، تعداد 944 حلقه سی دی و یک دستگاه کیس غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ الماسیان خاطرنشان کرد: ماموران کلانتری 11 و اطلاعات شهرستان سلسله نیز در اجرای دستور مقام قضایی در بازرسی منزل و کنترل واحد های صنفی، تعداد یک هزار و 230حلقه سی دی مبتذل کشف و ضبط و 4 نفر را دستگیر کردند.

وی یادآور شد: متهمان یاد شده با پرونده متشکله راهی مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 1246469

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