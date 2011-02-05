6 هزار قلم محصول ضدفرهنگی در لرستان کشف شد

سرهنگ امیر الماسیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با تلاش ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستانهای بروجرد و دورود و سلسله روز گذشته تعداد 6 هزار محصولات مخرب فرهنگی کشف و ضبط شد.

وی در جزئیات این کشفیات عنوان کرد: ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی بروجرد با هماهنگی مقام قضایی روز گذشته در راستای اجرای طرح های پاکسازی صنوف در بازرسی از 4 واحد ویدئو کلوپ تعداد سه هزار و 800 حلقه سی دی غیر مجاز را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در اجرای طرح کنترل نظارتی بر محصولات فرهنگی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی دورود در بازدید از 4 واحد صنفی ویدئو کلوپ، تعداد 944 حلقه سی دی و یک دستگاه کیس غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ الماسیان خاطرنشان کرد: ماموران کلانتری 11 و اطلاعات شهرستان سلسله نیز در اجرای دستور مقام قضایی در بازرسی منزل و کنترل واحد های صنفی، تعداد یک هزار و 230حلقه سی دی مبتذل کشف و ضبط و 4 نفر را دستگیر کردند.

وی یادآور شد: متهمان یاد شده با پرونده متشکله راهی مراجع قضایی شدند.