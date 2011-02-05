اعضای یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در عملیاتهای انجام شده طی امروز بیش از 55 کیلو و 358 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و 15 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: روز گذشته ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد، برابر اخبار واصله مردمی مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر با هماهنگی مقام قضایی و انجام کار اطلاعاتی موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه 8 نفر از باند یاد شده را دستگیر کنند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: در بازرسی انجام شده از منزل یکی از متهمان، مقدار 54 کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط و در این رابطه یک دستگاه پژو سواری نیز توقیف شد.

سرهنگ علیزاده یادآور شد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر بروجرد در عملیاتی دیگر پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از منزل یک نفر فروشنده مواد مخدر توانستند مقدار 856 گرم تریاک را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در عملیاتهای دیگری ماموران کلانتری و پاسگاه های خرم آباد و کلانتری 12 الیگودرز با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی منازل و بدنی افراد توانستند مقدار 10 گرم مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه، 10 عدد قرص متادون، یک تیغه چاقو و 30عدد پایپ استعمال را کشف و ضبط و 5 نفر را دستگیر کنند.