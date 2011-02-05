به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار ذوب آهن در ورزشگاه خانگی در حالی با دو گل مغلوب سایپا شد که تعدادی از تماشاگران علیه منصور ابراهیم زاده سرمربی این تیم شعار دادند.

در دیگر دیدار لیگ برتر که پس از توقفی 40 روزه آغاز شده، پرسپولیس با پیروزی برابر صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی، دومین پیروزی متوالی‌اش را پس از پنج باخت پی در پی تجربه کرد تا بحران را پشت سر بگذارد.

در بوشهر تیم سپاهان اصفهان برابر شاهین با نتیجه بدون گل متوقف شد و در همدان هم تراکتورسازی برابر پاس به همین نتیجه دست یافت تا موقتا به رده سوم صعود کند.

فولاد در اهواز برابر نفت به پیروزی دست یافت تا ضمن نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول و مدعی قهرمانی، تیم تهرانی را همچنان در جمع فانوس بدستان نگه دارد. ملوان هم با پیروزی برابر پیکان به شرایط خود در جدول سروسامان داد و راه‌آهن نیز برابر میهمانش صبای قم تن به شکست داد تا به رده یازدهم سقوط کند.

نتایج کامل دیدارهای روز نخست از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان صفر - سایپا البرز 2

گل‌ها: کریم انصاریفرد(17) و امین منوچهری(57) برای سایپا

* فولاد خوزستان 2 - نفت تهران یک

گل‌ها: مهرداد جماعتی(4) و آرش افشین(38) برای فولاد - جادرداسیلوا برازیرو(67) برای نفت

* شاهین بوشهر صفر - سپاهان اصفهان صفر

* راه آهن شهرری صفر - صبای قم 2

گل‌ها: فرزاد حاتمی (51 و 72) برای صبا

* پاس همدان صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* ملوان بندرانزلی 2 - پیکان قزوین صفر

گل‌ها: محمد نزهتی(32) و پژمان نوری(78) برای ملوان

* پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان صفر

گل‌ها: مازیار زارع(1+45 - پنالتی) و هادی نوروزی(52) برای پرسپولیس

هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* شهرداری تبریز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: محمد حسین اسدی، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم: علیرضا شیخی

ناظر: فریدون اصفهانیان

* استیل آذین - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزرشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: فرشید افشار

ناظر: غلامرضا بهروان

جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان روز نخست از هفته بیست و یکم به شرح زیر تغییر کرد:

1- ذوب آهن اصفهان 42 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 36 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- تراکتورسازی تبریز 35 امتیاز

4- مس کرمان 34 امتیاز - تفاضل گل 9+(یک بازی کمتر)

5- استقلال تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 4+(یک بازی کمتر)

6- پرسپولیس تهران 33 امتیاز

7- فولاد خوزستان 29 امتیاز - تفاضل گل 13+

8- صبای قم 29 امتیاز - تفاضل گل 5+

9- صنعت نفت آبادان 28 امتیاز(یک بازی کمتر)

10- ملوان بندرانزلی 26 امتیاز

11- راه آهن شهرری 25 امتیاز

12- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 2-

13- سایپا البرز 23 امتیاز - تفاضل گل 4-

14- پاس همدان 21 امتیاز - تفاضل گل 8-

15- پیکان قزوین 21 امتیاز - تفاضل گل 11-

16- نفت تهران 20 امتیاز - تفاضل گل 7-

17- شهرداری تبریز 20 امتیاز - تفاضل گل 10-(یک بازی کمتر)

18- استیل آذین 19 امتیاز(یک بازی کمتر)