به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، رئیس حوزه هنری استان لرستان با اعلام برنامه های حوزه هنری لرستان در ایام الله دهه مبارک اظهار داشت: هر ساله به مناسبت این ایام برنامه های فرهنگی هنری از سوی این حوزه برگزار می شود.

شیرزاد نعمتی نیا با اشاره به برگزاری جشن بزرگ انقلاب از سوی حوزه هنری، تصریح کرد: جشن انقلاب شامل بخش های همچون برپایی نمایشگاه توانمندیها و فعالیت های هنرمندان در رشته های مختلف، اجرای نمایش، پخش فیلم و انیمشن با موضوع انقلاب، برگزاری همایش شعر و خاطره و اجرای موسیقی و برنامه های طنز می باشد.

وی گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب انجام فعالیت های هنری را از اهداف برگزاری این برنامه ذکر کرد.

نعمتی نیا برگزاری نخستین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب را از مهمترین برنامه های این حوزه در ایام دهه فجر ذکر کرد و افزود: این جشنواره در روزهای 20و 21بهمن ماه با حضور جمعی از مسئولان کشوری، گروه های موسیقی از هنرمندان سراسر کشور و جمعی از پژوهشگران موسیقی به میزبانی حوزه هنری لرستان در خرم آباد برگزار می شود.