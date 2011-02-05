جشنواره سراسری "خنیاگران انقلاب" در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هوشنگ جاوید دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در این جشنواره جمشید جم و اسفندیار قره باغی از خوانندگان پیشرو انقلاب حضور داشته و از این افراد به پاس تلاش هایشان تجلیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم این جشنواره می توان به حضور پروین بهمنی، محسن شریفیان و موسی جرجانی از پژوهشگران عرصه موسیقی ایران در این جشنواره اشاره کرد.

دبیر نخستین جشنواره سراسری "خنیاگران انقلاب" با اشاره به شرکت 11 گروه از هنرمندان نواحی مختلف ایران در جشنواره خنیاگران انقلاب، اظهار داشت: در این جشنواره هنرمندان استانهای سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی، فارس، بوشهر، گلستان، کرمان، سیستان و لرستان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.