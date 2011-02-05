دخالتی در اوضاع مصر نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، "صلاح البردویل" گفت : تلاش برخی رسانه های مصری برای درگیر کردن حماس و مردم غزه در حوادث مردمی مصر، جای بسی شگفتی است.

وی افزود: این حمله علیه حماس با هدف مخدوش کردن وجهه آن و صادر کردن بحران به نوار غزه است. این اقدام نوعی فرار از وقایع مصر است.

البردویل تصریح کرد: ما بر سیاست ثابت خود که شامل دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای عربی و غیر عربی و انتقال ندادن معرکه از داخل فلسطین به عرصه دیگر است، تاکید داریم.

وی اظهار داشت: این اتهامات بی اساس است و روزنامه الاخبار مصر دست از مردم فلسطین بردارد و به خواسته های مردم مصر توجه کند، زیرا محاصره و ظلم برای مردم فلسطین کافی است.

شایان ذکر است که روزنامه الاخبار و برخی دیگر از رسانه های وابسته به رژیم مبارک اعضای حماس را به دخالت در حوادث جاری مصر و اعتراضات فزاینده مردمی متهم کرده بودند.