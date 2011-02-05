به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت : دولت آمریکا علنا در حال مقدمه چینی برای انتقال "حسنی مبارک" به آلمان است.

بر اساس این طرح، در حالی که اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای بزرگ مصر همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری 82 ساله این کشور به بهانه انجام یک سری معاینات پزشکی روانه آلمان می شود.

به نوشته این روزنامه در طرح مذکور که از سوی مقامات سیاسی و نظامی مصر نیز بررسی شده، مبارک به منظور ایجاد زمینه لازم برای انتقال قدرت برای مدتی طولانی راهی آلمان می شود. وی پیشتر نیز بارها برای درمان به این کشور سفر کرده است.

در عین حال گزینه دیگری نیز برای برداشتن مبارک از مسیر انتقال قدرت در مصر عنوان شده است و آن انتقال وی به قصر تابستانی اش در شرم الشیخ است.

طبق این گزارش، آمریکا پروژه انتقال قدرت در مصر را از طریق دولت انتقالی به ریاست "عمر سلیمان" معاون اول وی در دستور کار خود قرار داده است.

این در حالی است که حسنی مبارک در مصاحبه روز پنجشنبه خود با شبکه ABC آمریکا گفته بود حاضر به کناره گیری از قدرت نیست، اما در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد.

از سوی دیگر "محمد البرادعی" از مخالفان دولت مبارک گفته است که قصد دارد با سران ارتش درباره امکان انتقال بدون خونریزی قدرت و جلوگیری از تبعات زیانبار تحولات اخیر مصر به مذاکره بپردازد.