تا به حال فولاد را تااین اندازه ضعیف و دست و پا بسته‌ ندیده بودم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حسین فرکی امروز پس از شکست تیمش برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: وقتی بازی های این فصل فولاد خوزستان را مرور می کنم این تیم را تا این اندازه که امروز در برابر نفت تهران ظاهر شد دست و پا بسته و ضعیف ندیده ام.

وی افزود: متاسفانه امروز در حالی مقابل فولاد خوزستان صف آرایی کردیم که چند بازیکنان اصلی تیم را در اختیار نداشتیم ولی با این وجود بازیکنان نفت برابر فولاد آن هم در اهواز بازی قابل قبولی به نمایش گذاشتند هر چند در نهایت این قرمز پوشان فولاد بودند که بازی را به سود خود به پایان رساندند.



فرکی اضافه کرد: با این وجود بازی امروز نسبت به بازی دور رفت ما در برابر فولاد تماشایی تر بود به خصوص در نیمه دوم که بازیکنان نفت با جان و دل بازی کردند و جا دارد به خاطر بازی خوبشان به آنها تبریک بگویم.



سرمربی نفت تهران تصریح کرد: در نیمه اول عملکرد خوبی نداشتیم و در همین مدت گل دریافت کردیم ولی بعد از آن به خود آمدیم و علاوه بر اینکه یک گل به فولاد زدیم کنترل بازی را در اختیار داشتیم.



وی با اشاره به اینکه فولاد امروز روی تجربه اش به پیروزی دست یافت، گفت: بازی هجومی نفت در برابر فولاد باعث شد میثاق معمار زاده، سنگربان فولاد به اعتقاد من بهترین بازیکن میدان لقب بگیرد و در چندین نوبت منجی دروازه تیمش شد.



فرکی با انتقاد از بازی فولاد و وقت کشی آنها در پایان بازی اظهار داشت: از فولاد انتظار بازی تهاجمی و تکنیکی را داشتم ولی آنها تنها با وقت کشی و به زمین انداختن خود سعی در کنترل بازی داشتند که این موضوع با تصورات من از فولاد فاصله زیادی داشت.



سرمربی نفت تهران تاکید کرد: در این بازی حق ما باخت نبود و اگر یک بازیکن طراح در میانه میدان در اختیار من بودم بی شک با دست پر اهواز را ترک می کردیم چرا که تیم فولاد، کل نیمه دوم را فقط زیر توپ زد.