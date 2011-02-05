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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۱۴

نمایشگاه عکس "قابهای ماندگار" در خرم آباد دایر شد

نمایشگاه عکس "قابهای ماندگار" در خرم آباد دایر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام الله دهه فجر نمایشگاه عکس سید غلامرضا نعمت پور و سعید سروش از هنرمندان رشته عکاسی استان با عنوان "قابهای ماندگار" در خرم آباد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این نمایشگاه ظهر شنبه در محل نگارخانه شهید هژبر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد افتتاح شد.

بنا براین گزارش نمایشگاه قابهای ماندگار بمناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برپا شده و به شکل نمادین 32 قطعه عکس رنگی در ابعاد 50 در 70 از آثار این هنرمندان خرم آبادی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

غلامرضا نعمت پور از عکاسان لرستانی فعال در این حوزه در سخنانی هدف از برپایی این نمایشگاه را ثبت لحظات ناب حضور چشمگیر مردم در صحنه های مختلف حمایت از آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

وی یادآور شد: این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد از تاریخ 16 تا 22 بهمن ماه سال جاری آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 1246491

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