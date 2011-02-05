به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این ویژه برنامه که احمد سلیم موفق، تهیه کننده و کارگردان آن است، شامل بخش هایی چون وله ها و سرودهای انقلابی، نمایش، داستان های کوتاه انقلابی به زبان نقاشی و معرفی سایتهای انقلابی می باشد.

گفتگو با کارشناسان، معرفی کتاب و نکته های پندآموز از دیگر بخش های ویژه برنامه «رنگ پیروزی» است.

همچنین «روز شمار انقلاب» از دیگر برنامه هایی است که سیمای مرکز زنجان برای ایام الله دهه فجر تدارک دیده است.

این برنامه که به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تولید شده است، سعی در تفسیر ریشه های چگونگی شکل گیری انقلاب و تأثیر افراد انقلابی در این حرکت دارد.

«روزشمار انقلاب» به صورت مستندآرشیوی و به تهیه کننده گی حسین مصطفوی ساخته شده است و بازسازی برخی وقایع و سرودهای انقلابی و نحوه شکل گیری تجمع مستقل بانوان زنجانی از مهم ترین بخش های آن می باشد.

علاوه بر این برنامه ها، «دری به خانه خورشید»، «مسابقه 32»، «زنگ انقلاب، بچه های انقلاب» از دیگر ویژه برنامه هایی است که به مناسبت دهه فجر از شبکه اشراق زنجان پخش می شود.

صدای مرکز زنجان نیز در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اقدام به پخش ویژه برنامه هایی چون «حماسه حضور»، «یک آسمان ستاره»، «قصه ای از قصه ها» و «نمایش فجر» نموده است.

«در مسیر توسعه»، «حدیث مهر»، «فجر آخشاملاری»، «نگارخانه» عناوین دیگر ویژه برنامه های رادیویی است که در این ایام از صدای مرکز زنجان پخش می شود.