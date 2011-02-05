به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری افزود: مازندران از استانهای مهم کشور بوده و نباید موضوع اشتغال و بیکاری جوانان به عنوان دغدغه مردم این خطه باشد.

وی خاطرنشان کرد: زیبایی های مازندران در دریا و جنگل آن بوده که شناسنامه اصلی مازندران است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز بسیاری از کمبودها در مازندران بوده که رفع نشده است، تصریح کرد: با تقویت زیرساختها و تقویت سرمایه گذاری خارجی باید توسعه را در مازندران تقویت کرد.

رحیمی با بیان اینکه زیرساختهای مازندران هنوز آماده نیست، یادآور شد: متاسفانه هنوز در استانهای شمالی در پی احداث کارخانه زباله سوز هستیم.

وی با اعلام اینکه جوانان این خطه هنوز جویای شغل بوده و نقدینگی در این استان به مفهوم واقعی خود نرسیده است افزود: سرانه درآمدی مازندران پایین است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید گردش پولی در کشور تقویت شود تا سطح تولید و صنعت در مازندران ارتقاء یابد افزود: باید برنامه پنجساله ای برای توسعه مازندران تنظیم شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان مازندران پتانسیل تولید برنج کشور را دارند افزود: متاسفانه هنوز کشاورزان و باغداران این خطه دغدغه فروش محصول خود را دارند.

رحیمی افزود: به واسطه نبود سیستم یکپارچه برای توسعه هنوز اندرخم احداث یک کمربندی در مرکز استان هستیم و سالها برای احداث آن زمان باید صرف شود.

وی گفت: بسیاری از منابع در اختیار کشور باید صرف توسعه و عمران آبادی استانهای محروم نظیر مازندران شود.