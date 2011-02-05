اردشیر ویسکرمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آبد در سخنانی اظهار داشت: دومین جشنواره پیامک فجر مهر با موضوعات انقلاب و بهمن 57، امام خمینی (ره) و مردم و شور نهم دی ماه در دهه فجر انقلاب اسلامی در لرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: به زیباترین جملات در وصف موضوعات ذکر شده جوایزی اهداء می شود.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: مهلت ارسال پیامک به این جشنواره تا 23 بهمن ماه سالجاری خواهد بود.

ویسکرمی زمان اعلام نتایج این جشنواره را 30 بهمن ماه ذکر کرد و گفت: جشنواره پیامک فجر مهر با همکاری دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد و اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مراسم 10 شب ده مسجد در دهه فجر در شهرستان خرم آباد خبر داد و یادآور شد: به مناسبت فرا رسیدن سی دومین بهار انقلاب اسلامی با همکاری کانون های فرهنگی و تبلیغی مساجد شهرستان خرم آباد مراسمی تحت عنوان ده شب ده مسجد در سطح مساجد شاخص و محوری این شهرستان برگزار خواهد شد.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: برگزاری مسابقه فرهنگی، تواشیح و سروده های انقلابی، برگزاری سخنرانی و توزیع محصولات فرهنگی از جمله برنامه های قابل اجرا در این مراسم است.