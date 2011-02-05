خاورمیانه جدیدی بر خلاف خواسته آمریکا و اسرائیل در حال شکل گیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه در مطلبی با عنوان "چرا نگرانی؟" نوشته است : اسرائیل نگرانی عمیق خود را از تحولات جاری مصر پنهان نمی کند. این رژیم نگران خیزش مردمی است که خواهان تغییرات هستند .

این روزنامه می نویسد: آمریکا نیز به نوبه خود نگران است که اوضاع همانند دهه های پنجاه و شصت قرن گذشته شود و مصر به جایگاه سابق خود بازگردد.

روزنامه مذکور نوشت: نگرانی اسرائیل را می توان از سخنان آنها که برجسته ترین آن اظهارات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل است دریافت. وی گفت : هر رژیمی که در مصر روی کار آید، باید به پیمان "کمپ دیوید" احترام بگذارد.

این بدان مفهوم است که روند تغییرات در مصر باید دغدغه های اسرائیل را رعایت کند و با سیاستهای سابق در مغایرت نباشد و نیات توسعه طلبانه اسرائیل را در منطقه عربی و آفریقا برآورده کند.

این روزنامه ادامه داد: نگرانی های آمریکا نیز همانند اسرائیل حذف شخصیتهایی است که پیمان کمپ دیوید را رقم زدند. آنچه اسرائیل و آمریکا خواهان آن در مصر هستند تغییرات نمادین بدون توجه به اصل و جوهره نظام مصر است.

روزنامه مذکور نوشت: آنچه نگرانی اسرائیل و آمریکا را تشدید می کند استقبال مردم کشورهای عربی است که احساس می کنند مصر در حال بازگشت به جهان عرب است. مردم کشورهای عربی به دقت وقایع مصر را دنبال می کنند و منتظر لحظه سرنوشت ساز هستند.

این روزنامه افزود: درست است که هنوز زود است که درباره تغییرات سیاسی در مصر سخن بگوییم، اما مردم مصر از نقش ضعیف کشورشان در عرصه تحولات منطقه ای، به ویژه در سالهای اخیر به تنگ آمده اند.

تشرین نوشت : مردم مصر از طرحهای صهیونیستی و آمریکایی ها خسته شده اند. جاسوسهای اسرائیلی، دلارهای و داروهای تقلبی و فروش گاز مصر به اسرائیل آن هم با قیمتی بسیار ارزانتر از قیمتی که به مردم مصر می رسد، سبب خشم مردم این کشور شد.

این روزنامه افزود : نگرانی آمریکا و اسرائیل از حوادث مصر را به عینه می توان دید. آنها نگران آینده تحولات مصر هستند زیرا می ترسند که روند به گونه ای پبش برود که قابل کنترل نباشد به ویژه که این کشور در سالهای اخیر عرصه تاخت و تاز آنها بوده است.

روزنامه مذکور در پایان می نویسد: آمریکا و اسرائیل این نکته را درک کردند که خاورمیانه جدیدی در حالت شکل گیری است اما برخلاف خواست و امنیت آنها. اما نکته ای که هنوز قادر به درک آن نیستند این است که دخالت آنها در امور مصر و کشورهای عربی سبب شعله ورشدن قیام مردمی می شود و نتیجه عکس برای آنها به دنبال خواهد داشت.