به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در آیین افتتاح جشنواره هنرهای تجسمی و نمایشی فجر در کرج از آغاز به کار انجمن هنرهای نمایشی در استان خبر داد.

قادر آشنا با اشاره به حلول ماه ربیع الاول،‌ افتتاح این نمایشگاه را بهانه ای برای حرکت رو به رشد فرهنگ و هنر در این استان ذکر کرد و افزود: برگزاری بخشی از جشنواره هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی فجر فرصتی برای به نمایش گذاشتن ظرفیت و توانمندی های این استان است.

وی ادامه داد: هم اکنون حکم انجمن نمایش صادر شده و این انجمن کار خود را از امروز به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

آشنا اضافه کرد: همچنین هیئت موسس انجمن هنرهای تجسمی معرفی شده است و محل دفتر انجمن نیز تعیین شده تا به محض صدور حکم این انجمن نیز فعالیت جدی خود را آغاز کند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر تدوین برنامه های فرهنگی سال آینده را آغاز کرده ایم ابراز امیدواری کرد: برپایی این رویدادها در کنار فعال شدن انجمن ها می توانند ما را در تدوین هر چه بهتر این تقویم فرهنگی یاری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره شعر فجر را نیز برای این استان در نظر داریم.

آشنا در پایان از تشکیل ادارات ارشاد شهرستان های البرز با اختیارات اداری در این استان خبر داد و اضافه کرد: با وجود محدودیت امکانات و نیروی انسانی این مهم را در دهه فجر امسال محقق خواهیم کرد و چهار اداره با اختیارات اداری در شهرستان های استان تشکیل خواهیم داد.