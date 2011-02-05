به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته یازدهم و پایانی دور رفت رقابت های بسکتبال باشگاههای کشور امشب تیم مهرام، مدافع عنوان قهرمانی بعد از کسب چند پیروزی متوالی متحمل نخستین شکست این فصل خود شد.

باخت شاگردان مهران شاهین طبع در مصاف با نایب قهرمان فصل گذشته این رقابت ها یعنی ذوب آهن اصفهان رقم خورد تا بدین ترتیب هیچ تیم بدون شکستی در جدول رده بندی مسابقات باقی نماند.

امشب همچنین تیم بانک سامان که هر 10 دیدار گذشته خود را به حریفان واگذار کرده بود موفق شد در مصاف با کاسپین قزوین نخستین پیروزی این فصل را جشن بگیرد. در سایر دیدارهای برگزار شده هفته پایانی نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور شاگردان مصطفی هاشمی در مصاف با شرکت ملی حفاری صاحب پیروزی شدند.

توزین الکتریک کاشان در مصاف با هیئت شهرکرد به پیروزی دست یافت و ب.آ شیراز نیز در دیدار مقابل شهرداری گرگان تنها با یک اختلاف امتیاز برتری را ازآن خود کرد. نتایج بدست آمده در هفته یازدهم دور رفت رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام 86- شرکت ملی حفاری 52

* بانک سامان 74 - کاسپین قزوین 51

* ذوب آهن اصفهان 78- مهرام تهران 74

* ب.آ شیراز 83 - شهرداری گرگان 82

* توزین الکتریک کاشان72- هیئت شهرکرد 68

در چارچوب این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی میزبان راه و ترابری قم است.