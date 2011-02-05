سه هزار کودک لرستانی با قوانین راهنمایی رانندگی آشنا شدند

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در طول دیماه سالجاری بیش از 20 جلسه در راستای ترویج قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح مهد کودکهای استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این راستا سه هزار و 452 نونهال در خصوص علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی تحت آموزش قرار گرفتند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین به گسترش آموزشها در مدارس اشاره کرد و بیان داشت: در مدت زمان یاد شده همچنین دو هزار و 694 دانش آموز در خصوص آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی و عبور از خیابان آموزش دیدند.

سرهنگ حسینی آموزش 195 نفر در مساجد استان، 245 نفر از رانندگان آژانس ها و یک هزار و 500 نفر در خصوص افراد متقاضی گواهینامه را از دیگر اقدامات آموزشی دی ماه گذشته عنوان کرد.

وی به افزایش برخورد با رانندگان متخلف نیز اشاره کرد و از افزایش 105 درصدی برخورد با حرکات نمایشی ولایی کشی، افزایش 177 درصدی برخورد با مسافربرهای شخصی، افزایش 85 درصدی طرح برخورد با پخش صداهای ناهنجار، افزایش 13 درصدی برخورد باخودروهای شیشه دودی و افزایش 79درصدی برخورد با بوق های غیر مجاز خبر داد.