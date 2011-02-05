به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری چهار مسابقه و لغو یک دیدار پیگیری شد که تیم شهید منصوری قرچک با پیروزی برابر گسترش فولاد تبریز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد و به قهرمانی در این مسابقات نزدیک‌تر شد.

در دیدارهای این هفته که تیم‌های کیش ایر قم و دبیری تبریز استراحت داشتند، صنایع گیتی پسند اصفهان مقابل راه ساری به پیروزی دست یافت تا به صدر جدول نزدیک‌تر شود.

تیم فیروز صفه اصفهان هم با شکست برابر میزبانش لبنیات ارژن فارس رده چهارم را به این تیم شیرازی سپرد. در مشهد هم پرسپولیس برابر میزبانش علم و ادب سایپا مشهد با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد تا همچنان قعرنشین مسابقات باشد.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* لبنیات ارژن فارس 4 - فیروز صفه اصفهان 3

* علم و ادب سایپا مشهد 3 - پرسپولیس تهران یک

* صنایع گیتی پسند اصفهان 4 - راه ساری 2

* شهید منصوری قرچک 4 - گسترش فولاد تبریز 2

همچنین دیدار تیم‌های فوتسال شرکت ملی و حفاری ایران و فولادماهان سپاهان که قرار بود ساعت 16 امروز در سالن نفت اهواز برگزار شود، به دلیل آماده نبودن مکان برگزاری مسابقه لغو شد.

کمیته فوتسال تصمیم‌گیری در خصوص نتیجه این دیدار را برعهده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گذاشته است اما به نظر می‌رسد نتیجه مسابقه به دلیل احمال تیم میزبان برای آماده کردن زمین مسابقه 3 بر صفر به سود تیم فولاد ماهان سپاهان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 44 امتیاز (21 بازی)

2- فولاد ماهان سپاهان 42 امتیاز (22 بازی)

3- گیتی پسند اصفهان 40 امتیاز (21 بازی)

4- لبنیات ارژن فارس 34 امتیاز (21 بازی)

5- فیروزصفه اصفهان 33 امتیاز (21 بازی)

6- گسترش فولاد تبریز 31 امتیاز (21 بازی)

7- علم و ادب مشهد 30 امتیاز (21 بازی)

8- شرکت ملی حفاری 28 امتیاز (21 بازی)

9- راه ساری 27 امتیاز (21 بازی)

10- کیش ایرقم 22 امتیاز (21 بازی)

11- دبیری تبریز 19 امتیاز (22 بازی)

12- پرسپولیس 18 امتیاز (21 بازی)