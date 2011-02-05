کلینتون و لاوروف پیمان استارت 2 را اجرایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "هیلاری کلینتون" و "سرگئی لاوروف" وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه امروز شنبه اسناد پیمان جدید کاهش تسلیحات راهبردی را مبادله کردند.

با این اقدام که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ صورت گرفت، مهمترین پیمان در زمینه کاهش سلاحهای هسته ای طی 20 سال اخیر جنبه اجرایی پیدا کرد.

دو کشور در پیمان استارت 2 متعهد شده اند که ظرف 7 سال آینده، شمار کلاهکهای هسته ای خود را از 2200 به 1550 عدد کاهش داده و نیز تعداد سیستمهای حامل موشک را نیز به 700 عدد برسانند.

این پیمان که در آوریل سال 2010 توسط روسای جمهوری آمریکا و روسیه در شهر پراگ به امضا رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجالس هر دو کشور بود که سنای آمریکا پیش از آغاز سال نو میلادی با این پیمان موافقت کرده و چند هفته پس از آن نیز دومای دولتی روسیه اجرای استارت 2 را به تصویب رساند.

گفتنی است روزهشتم بهمن ماه "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه پس از تصویب این پیمان از سوی دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه آن را امضا کرد.

باراک اوباما همتای آمریکایی وی نیز روز سیزدهم بهمن ماه در حضور دریادار مایک مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع، "استیون چو" وزیر انرژی، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و سناتور جان کری ، دیک لوگار، دایان فاینستاین، "ثاد کوچران"، از اعضای کنگره و جوزف بایدن معاون اول خود اقدام به امضای این پیمان کرد.