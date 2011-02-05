کاظمیان را به مرخصی فرستاده ایم/ رسم مهمان نوازی در بوشهر ادا نشد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امیر قلعه نوعی بعد از تساوی بدون گل تیمش در مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: روی نقاط و ضعف شاهین کار کرده بودیم و 90 دقیقه بازی را در دست داشتیم.

وی گفت: سپاهان امروز می توانست بازنده این بازی باشد و می توانستیم در دقیقه 80 گل اول را دریافت کنیم اما بازی را کنترل کردیم.

سرمربی سپاهان اصفهان در پاسخ به این سئوال که اگر سرمربیگری تیم ملی به وی پیشنهاد شود، قبول خواهد کرد، گفت: بنده به عنوان یک ایرانی اگر قابل باشم در خدمت تیم ملی خواهم بود اما قبول سرمربیگری باید همراه با برنامه ریزی باشد اما تا کنون پیشنهادی به من نشده است.

قلعه نوعی با بیان اینکه تیمش نیاز به هماهنگی دارد، اظهار داشت: طی یک سال چندین بار به خاطر تیم ملی، تیم ما به تعطیل رفته است.

وی با انتقاد از هوادارن شاهین گفت: بارها به بوشهر آمده ام و شکستها و پیروزی های زیادی را داشته ام اما تا حالا بی احترامی از هواداران شاهین ندیده بودم اما بازی امروز هوادارن شاهین رسم مهمان نوازی را ادا نکردند.

قلعه نوعی افزود: امروز الفاظی را شنیدم که واقعاً برایم عجیب و جای تاسف داشت زیرا عنوان کردن این شعارها در بوشهر از اخلاق و مرام مردم بوشهر و مکتب شاهین به دور است.