نجات کشتی تجاری کشور هنگ کنگ توسط نیروی دریایی ارتش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر در ساعت 20:09:15 مورخه 89.11.15 و در موقعیت 1536 درجه شمالی و 4140 درجه شرقی دریای سرخ یک فروند کشتی تجاری با ملیت کشور هنگ کنگ با تعداد 32 نفر پرسنل و معرف بین‌المللی VRYK3 که از مبدا ایتالیا عازم کشور استرالیا بود مورد تهاجم دزدان دریایی قرار گرفت.

این کشتی تجاری پس از اعلام حالت اضطراری و با هوشیاری و حضور به موقع ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تعرض دزدان دریایی نجات پیدا کرد.

دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران با انجام یک عملیات بسیار سریع و به موقع موفق شدند با شدت با دزدان دریایی درگیر شوند و در نهایت دزدان دریایی متواری و کشتی به سلامت به مسیر خود ادامه داد.

ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر محافظت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد به ویژه در اقیانوس هند، خلیج عدن در صورت نیاز به کمک کشتی‌های سایر کشورها نیز می‌پردازد.