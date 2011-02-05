طرح آمارگیری نیروی کار فصلی در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد یعقوبی عصر شنبه در پایان سمینار آموزشی چهار روزه مجریان این طرح در اردبیل اظهار داشت: این طرح با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات از ویژگیهای اشتغال و بیکاری نیروی انسانی در فصل زمستان، اجرا و استخراج می شود.

وی با بیان اینکه این طرح از فردا آغاز و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: عملیات میدانی این طرح به مدت دو هفته بوده و تعداد 40 نفر نیروی انسانی در اجرای آن مشارکت دارند.

یعقوبی با بیان اینکه در این طرح اطلاعات شغلی هزار 212 خانوار (600 خانوار شهری و 612 خانوار روستایی) جمع آوری می شود، افزود: در اجرای طرح میدانی پرسشنامه ای از وضعیت شغلی و فعالیت افراد 10 و بالای 10 سال خانوارها جمع آوری می شود.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله بعد نیز اطلاعات پرسشنامه ها طی دو هفته استخراج و پس از داده آمایی، ردیف، ادیت آدرس و ادیت موضوعی پرسشنامه ها، فایل نهایی برای استخراج متمرکز به مرکز آمار ایران ارسال می گردد.

مدیر کل آمار و اطلاعات استان بررسی ویژگیهای شغلی و ارتباط آن با اشتغال و بیکاری در فصول متفاوت سال را از مهمترین هدف این طرح دانست و ابراز داشت: طرح آمارگیری نیروی کار در فصول متلف در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جامعه، موثر است.

به گفته وی با اجرای این طرح، تغییرات عمده شاخصهای نیروی کار از جمله فعالیت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر، بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، بیکاری جوانان 15 الی 29 ساله، میزان اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات به صورت فصلی در استان مشخص خواهد شد.

یعقوبی در پایان با تاکید بر ضرورت برگزاری سمینار آموزشی برای رده های اجرایی طرح تصریح کرد: این سمینار به مدت چهار روز برگزار شده تا رده های اجرایی از قبیل آمارگیر، بازبین فنی، کد گذار و مسئول گروه با نحوه اجرای طرح آشنایی کافی داشته باشند.