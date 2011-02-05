تقدیر ستاد نماز جمعه از حضور پرشور مردم در نمازجمعه این هفته تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نماز جمعه تهران در اطلاعیه ای با اشاره به حضور گسترده مردم تهران در نمازجمعه اعلام کرد : سپاس فراوان از اعماق دل و جان به درگاه آفریدگار هستی که پهنای قدرت لایزال خود را در اراده و بصیرت شما مردم قدرشناس تهران نمایان ساخت و در آستانه سی و دومین سالگرد بهار انقلاب اسلامی ، صلابت این نظام ولایی را که بر عقیده حماسه آفرینان آن استوار است، به مراتب بالاتر از همیشه دوران، جبهه پلید دشمنان قسم خورده این آب و خاک مقدس و لاله گون را درهم کوبید.

در تاریخ سراسر افتخار جمهوری اسلامی یکبار دیگر حجتی متقن شکوه و همدلی و اتحاد شما ملت فهیم را به رخ بدخواهان کشید و شما مردم ولایتمدار تهران چون سربازانی وفادار، تکلیف اطاعت از ولی فقیه شجاع و آگاه به زمان را یکصدا و پرطنین به گوش جهانیان رساندید و از توطئه های فرعونیان برائت جستید.

در این اطلاعیه آمده است: حضور میلیونی شما مردم شگفتی آفرین و همیشه در صحنه ، فراتر از حد تصور بود و مردم عزتمند تهران در هوای سرد با شرکت حماسی خود نمایش عزت و سرافرازی تحت منویات راهگشا و مشفقانه مقام عظمای ولایت ، رسیدن به قله های پیشرفت و سعادت را هموارتر کرد و ما نیز خداوند متعال را شاکریم که سرباز چنین رهبر و امتی هستیم.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: انشاالله مردم مومن و نمازگزار تهران شامل دعای خاصه حضرت ولی عصر (عج) قرار گیرند. پرتوان باد همت شما ملت عظیم الشان، درود خداوند متعال بر عزم راسخ و فهم انقلابی شما بزرگواران که در لحظات تکلیف ،‌ صحنه های بی بدیل و ماندگار خلق کردید و خناسان را در عرصه رویارویی خوار و زمین گیر ساختید. امت ولایتمدار تهران، عزت و سربلندیتان پایدار باد.