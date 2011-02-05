به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخوان آنلاین، پایگاه "دیبکا فایل" نوشت : انفجاری که صبح امروز در خط لوله گاز انتقالی مصر به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) و اردن رخ داده است، به نفع رژیم کنونی مصر است.

این پایگاه افزود: مصر به دنبال این انفجار تصمیم به توقف گاز به اسرائیل گرفت. منابع اسرائیلی انفجار رخ داده را به خط لوله ای که گاز را به اردن صادر می کرد به مراتب نزدیکتر از خط لوله ای که این گاز را به اسرائیل صادر می کرد، دانستند.

پایگاه وابسته به موساد نوشت : رژیم کنونی مصر استفاده فراوانی از انفجاری که درآن تروریستها متهم شده اند خواهد برد. این انفجار سبب خواهد شد که فشارها علیه رژیم مبارک و کناره گیری اش از قدرت کاهش یابد.

این پایگاه افزود : رژیم مبارک سعی می کند که با بهره برداری از این واقعه این گونه قلمداد کند که رفتن مبارک به نفع احدی نیست. به ویژه که اگر قیام مردم مصر ادامه یابد، اسرائیل بسیار ضرر خواهد کرد و امنیت آن در معرض خطر قرار می گیرد.

پایگاه مذکور نوشت : حکومت مبارک با بهره برداری از این انفجار به توقف صادرات به اسرائیل می پردازد تا وانمود کند به خواست مردم درباره قطع گاز به اسرائیل احترام می گذارد.