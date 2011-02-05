کنترل بازی در دست شاهین بود/ شایسته پیروزی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید استیلی بعد از ظهر تساوی بدون گل تیمش در مقابل سپاهان اصفهان در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهار داشت: بازی نفس گیر و سرعتی بود و شاهین موقعیتهای بیشتری نسبت به سپاهان داشت و تنها تاکتیک سپاهان به پرتاب اوت دستی و ضربات ایستگاهی خلاصه می شد.

وی اظهار داشت: امیدواریم در بازی های بعدی بهتر عمل کنیم و بتوانیم با نتایج خوبی که کسب می کنیم علاوه بر اینکه وضعیتمان را در جدول بهبود ببخشیم مردم بوشهر را نیز خوشحال کنیم.

سرمربی شاهین بوشهر با بیان اینکه امروز باید می بردیم، اظهار داشت: تعویض های امروز ما همگی تهاجمی و برای گشودن دروازه سپاهان بود، اما بازهم نتوانستیم در ضربات پایانی با دقت عمل کنیم.

وی به مشکلات مالی باشگاه شاهین اشاره کرد و گفت: مشکلات مالی از ابتدای فصل با ما بوده و بازیکنان و کادر فنی به خاطر این هواداران بازی کردند این در حالیست که باشگاه به تعهدات خود در قبال بازیکنان و کادر فنی متعهد نبوده که امیدواریم با سفر سوم رئیس جمهور به بوشهر مشکلات مالی ما رفع شود.

استیلی در خصوص مصدومیت پترویچ و لک چیرا اظهار داشت: پترویچ از ناحیه کشاله همسترینگ مصدوم شده است و مشخص نیست چند روز از تیم دور باشد و فردا مشخص خواهد شد اما لک چیرا تا بازی پیروزی خواهد رسید.

وی با ابراز رضایت از عملکرد عماد رضا اظهار داشت: هزینه زیادی را برای این بازیکن متحمل شده ایم و وی بازیکنی بین المللی و حرفه ای است و امروز نیز بازی خوبی را در مقابل سپاهان به نمایش گذاشت.

سرمربی شاهین بوشهر خاطرنشان کرد: با پیوستن عماد رضا روز به روز بهتر خواهیم شد که امیدوارم به هدفمان که ابتدا ماندگاری در لیگ و سپس تک رقمی شدن رتبه مان هست برسیم.