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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۰۵

200 خانوار خرمشهری صاحب مسکن می‌شوند

200 خانوار خرمشهری صاحب مسکن می‌شوند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون خرمشهر گفت: تا پایان سال، 200 واحد مسکن مهر در این شهرستان به بهره ‌برداری می ‌رسد و تحویل مالکان آنها می ‌شود.

علی ‌رضا پیوسته در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر، اظهار داشت: مسکن مهر یکی از مهم ‌ترین و ارزشمند‌ترین طرح‌ های دولت عدالت‌ محور نهم و دهم بوده است.


وی افزود: در حال حاضر مسکن مهر خرمشهر در سه فاز مختلف از جمله کوی معلم، شرکت‌ ها و ادارات و آزاد در حال اجرا است.

این مقام مسئول در اداره تعاون خرمشهر، افزود: مسکن مهر کوی معلم با 438 واحد در حال حاضر بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پیوسته ادامه داد: در حال حاضر 100 واحد از مسکن مهر کوی معلم آماده بهره‌ برداری است و با توجه به برنامه ‌ریزی ‌های انجام شده تا پایان سال 100 واحد دیگر نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس اداره تعاون خرمشهر تصریح کرد: زیرساخت ‌های کوی معلم از جمله آب، برق و فاضلاب نیز انجام شده است و تنها روکش آسفالت و گازرسانی به این مجموعه باقی‌ مانده است.

وی در ادامه گفت: مسکن مهر شرکت‌ ها و ادارات با 520 واحد در حال حاضر در قالب 9 شرکت تعاونی مشغول فعالیت هستند.

رئیس اداره تعاون خرمشهر اضافه کرد: این شرکت ‌های تعاونی از 30 الی 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ‌اند و مراحل سفت ‌کاری را نیز انجام داده ‌اند.

وی اظهار داشت: زمینی که به مسکن مهر ادارات اختصاص یافته برای احداث دو هزار و 538 واحد مسکن مهر است.

پیوسته خاطرنشان کرد: در همین راستا تنها یک هزار و 200 متقاضی با اعطای سهم آورده خود در این تعاونی حضور دارند. رئیس اداره تعاون خرمشهر افزود: عملیات فنواسیون و نصب اسکله در این واحدهای مسکونی در حال اجراست که امیدواریم با تلاش تعاونی‌ ها، اعضا و پیمانکاران شتاب بیشتری گیرد.

به گفته رئیس اداره تعاون خرمشهر، عملیات احداث مسکن مهر آزاد در قالب تفاهمنامه سه جانبه میان مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و پیمانکاران در حال اجرا است.
 
کد مطلب 1246529

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