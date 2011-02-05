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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۳۰

حماس:

رژیم صهیونیستی عامل انفجار خط لوله نفتی مصر است

رژیم صهیونیستی عامل انفجار خط لوله نفتی مصر است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)،با رد اتهام رژیم صهیونیستی ضد این جنبش در انفجار خط لوله گاز، این اقدام را کار صهیونیستها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حماس در بیانیه ای تاکید کرد: ما هرگونه دخالت خود را در حوادثی که در مصر می گذرد، تکذیب می کنیم.

در بیانیه مذکور آمده است: سرعت رژیم صهیونیستی در طرح اتهام علیه حماس در انفجار خط لوله گاز مصر در منطقه "العریش"، نشانه دخالت این رژیم در این حادثه جنایتکارانه است که با هدف ناامن کردن مصر و برهم زدن شرایط میان مصر و حماس صورت می گیرد.

حماس تاکید کرد : ما مخالف هرگونه دخالت در امور داخلی و امنیت مصر هستیم . ما اجازه نخواهیم داد که اوضاع از مسیر اصلی اش که آزادی فلسطین از اشغال صهیونیستهاست منحرف شود.

این جنبش بر مخالفت با حملات رسانه ای همگام با اقدامات رژیم صهیونیستی و دستگاه اطلاعاتی  آن تاکید کرد.

شایان ذکر است که خطوط لوله ای در شرق شهر العریش در شمال سیناء که گاز مصر را به فلسطین اشغالی و اردن منتقل می کرد، هدف انفجار واقع شد.

کد مطلب 1246535

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