به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داوود محمدی عصر شنبه در جلسه مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری با بیان این مطلب افزود: اصل 174 قانون اساسی، نظارت فراگیری برای این سازمان در نظر گرفته است و نهادهای عمومی می توانند در دایره نظارت سازمان بازرسی قرار گیرند

وی ادامه داد: سیاست کلی سازمان بازرسی و نظارت به نحوی است که اقدامات صورت گرفته، مزاحمتی در کار مدیران تلقی نشود.

محمدی، تصریح کرد: نظارت حوزه بازرسی برجلوگیری از بروز برخی مسائل معطوف است و هدف آن، تقویت مدیریت استان و نیز بررسی نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرایی است

وی با بیان اینکه باید کلیه مزایده ها و مناقصه های نهادها به اطلاع همه مردم برسد ، افزود: برآیند این اقدام باید مبتنی بر رضایت عمومی باشد.

محمدی با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور گفت: در اصل صحیح بودن این قانون هیچ شکی نیست و عبور از تحریم ها، یکی از برکات اجرای هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

مدیر کل بازرسی و نظارت استان زنجان گفت: وظیفه و رسالت اصلی سازمان بازرسی، صیانت از بیت المال است و درخصوص نحوه عملکرد مدیران نیز که برای توانمندی آنها هزینه های زیادی از بیت المال صرف شده است، باید دقت لازم صورت گیرد.

