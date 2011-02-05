حجت‌الاسلام سید لطف‌ الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: امسال خوزستان همراه با تهران و سه استان دیگر میزبان جشنواره فجر خواهد بود.

وی افزود: بیش از 173 اثر شامل 52 قطعه عکس، 75 عدد کاریکاتور و 46 عدد پوستر از هنرمندان مطرح داخل و خارج از کشور به صورت شاسی کشی شده و با کیفیت چاپ بالا از طریق دبیرخانه جشنواره به استان خوزستان رسیده است.

عضو شورای اداری استان خوزستان، خاطرنشان کرد: این آثار از 18 بهمن ‌ماه در موزه هنرهای معاصر اهواز در معرض نمایش گذاشته می ‌شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تاکید کرد: افتتاحیه این نمایشگاه دوشنبه 18 بهمن ‌ماه رأس ساعت 18 در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار خواهد شد.



سپهر در ادامه گفت: این نمایشگاه تا 12 اسفند‌ماه دایر خواهد بود و از هنرمندان و علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه فاخر دعوت به‌ عمل می آید.

