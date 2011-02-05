مدرسه راهنمایی نمونه دولتی حضرت مریم بندرخمیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، مدرسه راهنمایی نمونه دولتی دخترانه حضرت مریم بندرخمیر عصر شنبه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان، خلیل منتقمی فر فرماندار بندرخمیر و رضا مدرس مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس هرمزگان در پنجمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح شد.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس هرمزگان در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان در دهه فجر امسال 67 طرح مدرسه سازی با ظرفیت 303 کلاس و اعتباری بالغ بر 26 میلیارد تومان افتتاح می کند.

وی ادامه داد: مدرسه نمونه دولتی شبانه روزی حضرت مریم بندرخمیر با زیربنای دو هزار و 400 متر مربع ساخته شده است.

مدرس با اشاره به شناسنامه دار کردن فضاهای آموزشی، بیان داشت: کلیه فضاهای مربوط به وزارت آموزش و پرورش در استان هرمزگان تا یک ماه آینده شناسنامه دار می شوند که این امر گام مهمی برای استاندارد سازی مدارس است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان اظهار داشت: اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان باید تا پایان برنامه چهارم توسعه هزار و 294 کلاس درس در استان هرمزگان می ساخت اما در حال حاضر این اداره کل هزار و 600 کلاس ساخته است.

استاندار هرمزگان هم در مراسم بهره برداری از این مدرسه با تاکید بر جهاد علمی، عنوان کرد: هرچه قدر کشور ما از لحاظ علمی پیشرفت کند می توانیم مقتدرانه تر در مقابل دشمنان بایستیم.

همچنین خوابگاه این مدرسه شبانه روزی با ظرفیت 150 دانش آموز توسط استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.