به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالفضل عمویی و دکتر وحید خاشعی در نشستی با موضوع "اسلام‌هراسی: چیستی و چرایی" به بحث و بررسی پدیده اسلام‌هراسی از منظرهای مختلف می پردازند.

این نشست عصر یکشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر برگزار می‌شود.

اسلام‌هراسی، از اصطلاحات تازه‌ای است که به تازگی و به طور خاص، در زمینه رابطه اسلام با غرب ظهور کرده است و برای بیان پدیده هراس بیمارگونه از اسلام به ویژه پس از حوادث یازدهم سپتامبر و بیشتر در کشورهای غربی به کار می‌رود.