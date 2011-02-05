به گزارش خبرگزاری مهر، این سالنامه علاوه بر رفع نیازهای تقویمی مردم، امکان مطالعه و یادگیری نکات مهم درخصوص اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با انواع بحران‌های طبیعی و یا انسان ساخت و برخی بیماری‌های شایع را نیز فراهم می‌کند و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران طراحی و اجرا شده است.



‌این سالنامه که برای چهارمین سال پیاپی چاپ شده است علاوه بر تقویم اتفاقات و مناسبت‌های مختلف سال حاوی اصول آمادگی در برابر زلزله، آمادگی در برابر سیل، آمادگی در مقابل آتشفشان، انواع کمک‌های اولیه، نکات ایمنی در رانندگی، نکات بهداشتی در سفر، توصیه‌های ایمنی و بهداشت کار، احیای قلبی‌ و ریوی، نکات ایمنی در غرق شدگی، آمادگی در برابر بهمن و دیگر دانستنی‌ها در زمینه حوادث طبیعی و غیرطبیعی است.







