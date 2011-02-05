  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۱۹

ایستگاه هواشناسی بندرخمیر افتتاح شد

ایستگاه هواشناسی بندرخمیر افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: ایستگاه هواشناسی بندرخمیر با حضور استاندار هرمزگان و مدیرکل هواشناسی هرمزگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی بندرخمیر عصر شنبه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و سعید رنجبر مدیرکل هواشناسی هرمزگان افتتاح شد.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان در مراسم افتتاح این ایستگاه، عنوان کرد: ایستگاه هواشناسی بندرخمیر در زمینی به مساحت سه هزار و 800 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان ساخته شده است.

وی ادامه داد: این ایستگاه کاملا به صورت الکترونیکی وضعیت هوا را در بندرخمیر ثبت و به مرکز ارسال می کند.

رنجبر در خصوص بارندگیهای اخیر در استان هرمزگان گفت: در سال زراعی امسال تا کنون در هرمزگان 72 میلی متر باران باریده است که این رقم 22 درصد کمتر از حد مطلوب است.

کد مطلب 1246554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار