ایستگاه هواشناسی بندرخمیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی بندرخمیر عصر شنبه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و سعید رنجبر مدیرکل هواشناسی هرمزگان افتتاح شد.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان در مراسم افتتاح این ایستگاه، عنوان کرد: ایستگاه هواشناسی بندرخمیر در زمینی به مساحت سه هزار و 800 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان ساخته شده است.

وی ادامه داد: این ایستگاه کاملا به صورت الکترونیکی وضعیت هوا را در بندرخمیر ثبت و به مرکز ارسال می کند.

رنجبر در خصوص بارندگیهای اخیر در استان هرمزگان گفت: در سال زراعی امسال تا کنون در هرمزگان 72 میلی متر باران باریده است که این رقم 22 درصد کمتر از حد مطلوب است.