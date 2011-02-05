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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۲۱

24 واحد مسکن مهر در بندرخمیر افتتاح شد

24 واحد مسکن مهر در بندرخمیر افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: 24 واحد مسکن مهر در بندرخمیر با حضور استاندار هرمزگان و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، 24 واحد مسکن مهر در بندرخمیر عصر شنبه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و علی نقی طبیب لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: بنیاد مسکن هرمزگان در دهه فجر امسال 597 واحد مسکونی را با 62 هزار متر مربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان افتتاح می کند.

وی افزود: در بندرخمیر 50 واحد مسکن مهر دیگر تا پایان سال ساخته می شود و با این روند هرمزگان جز استانهای برتر کشور در ساخت مسکن مهر قرار گرفته است.

کد مطلب 1246556

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