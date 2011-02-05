24 واحد مسکن مهر در بندرخمیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، 24 واحد مسکن مهر در بندرخمیر عصر شنبه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و علی نقی طبیب لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: بنیاد مسکن هرمزگان در دهه فجر امسال 597 واحد مسکونی را با 62 هزار متر مربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان افتتاح می کند.

وی افزود: در بندرخمیر 50 واحد مسکن مهر دیگر تا پایان سال ساخته می شود و با این روند هرمزگان جز استانهای برتر کشور در ساخت مسکن مهر قرار گرفته است.