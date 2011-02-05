به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "محمد حسنین هیکل" گفت : قیام مردم مصر روح ملی گرایی را به جامعه بازگرداند و به مثابه زلزله ای بود که ارکان رژیم حسنی مبارک را به لرزه درآورد.

وی افزود: قیام مردم مصر طومار رژیم را در هم پیچیده است و تلاشها برای توجه به خواسته مردم تاثیری ندارد. زیرا رژیمی که طی سی سال نتوانسته است خواسته های مردم را بر آورده کند در مدت شش ماه هرگز نمی تواند کاری صورت دهد.

هیکل اظهار داشت : تظاهرات کنندگان در میدان تحریر نماد عظمت و بردباری مصر هستند. آنها شریفترین مردمی هستند که کشور شاهد آن بوده است. آنها رمز بزرگی مصر هستند.

وی تصریح کرد: قیام مردم مصر تنها در عرصه داخلی و جهان عرب بازتاب نداشت، بلکه در همه دنیا بازتاب داشته است.