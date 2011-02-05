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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۳۸

25 کیلومتر از بزرگراه "منبع آب به کهورستان" در بندرخمیر افتتاح شد

25 کیلومتر از بزرگراه "منبع آب به کهورستان" در بندرخمیر افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: 25 کیلومتر از باند دوم بزرگراه منبع آب به کهورستان در بندرخمیر با حضور استاندار هرمزگان و مدیرکل راه و ترابری هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، 25 کیلومتر از باند دوم بزرگراه سه راهی منبع آب به سه راهی کهورستان در شهرستان بندرخمیر عصر شنبه باحضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و خداد مقبلی مدیرکل راه و ترابری هرمزگان به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و ترابری هرمزگان در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به وجود سه هزار و 200 کیلومتر راه روستایی در هرمزگان، بیان داشت: این رقم پیش از انقلاب فقط 300 کیلومتر بود و همچنین در حال حاضر سه هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در هرمزگان وجود دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 350 کیلومتر بزرگراه در استان هرمزگان وجود دارد و 350 کیلومتر دیگر در حال ساخت است.

مقبلی اظهار داشت: باند دوم بزرگراه سه راهی منبع آب به کهورستان در بندرخمیر به طول 25 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال ساخته شده است.

کد مطلب 1246559

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