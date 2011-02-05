تانکهای ارتش آماده ورود به میدان التحریر / جوانان : صحنه را ترک نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارش داد : تانکهای ارتش مصر برای ورود به میدان التحریر از سمت میدان عبدالمنعم آماده می شوند.



این شبکه افزود : هزاران نفر از تظاهرات کنندگان برای مقابله با هر گونه تلاش ارتش برای تخلیه این میدان از افراد معترض وارد التحریر شده اند.



ساعاتی پیش یکی از فرماندهان ارتش مصر با ورود به میدان التحریر از معترضان خواسته بود با ترک میدان به اعتراضات خود پایان دهند که با مخالفت قاطع جوانان پرشوری روبرو شد که تاکید می کردند : تا مبارک نرود، ما هم صحنه را ترک نخواهیم کرد.



الجزیره آماده شدن تانکهای ارتش برای ورود به میدان التحریر را تحول خطرناک توصیف کرده است که می تواند به تقابل خونین میان مردم و ارتش منجر شود.

