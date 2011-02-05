البرادعی : هیچ کس نمی تواند اراده مردم مصر را شکست دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد : ما باز هم تاکید می کنیم خواسته ما واضح و شفاف است، مبارک باید برود.



رئیس جنبش ملی تغییر مصر در واکنش به تغییرات نمادین در حزب حاکم و اظهارات مداخله جویانه فرستاده اوباما به قاهره که خواستار ادامه حکومت مبارک شده است، گفت : تلاشها برای دور زدن انقلاب مردم مصر و به شکست کشاندن آن بی فایده است و راهی که مردم در پیش گرفته اند، بدون بازگشت است.



وی خاطر نشان کرد : مسئول کشتار و فجایع اخیر شخص مبارک است نه مردم معترض.



البرادعی درباره عمر سلیمان معاون دیکتاتور مصر گفت : جوانان می گویند عمر سلیمان هم دنباله رو مبارک است و او هم باید کنار برود.



وی افزود : عملیات تغییر دموکراتیک را باید شورای ریاستی با شرکت ارتش به پیش ببرد.



البرادعی، برکناری مبارک، انحلال مجالس دروغین، لغو حالت فوق العاده و تغییر قانون اساسی را مهمترین خواسته های مردم مصر دانست.



وی تاکید کرد : رژیم مبارک باید بفهمد که باید پرچم تسلیم را در برابر اراده مردم مصر بالا ببرد.



وی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه فرستاده اوباما گفت : هیچ کس نمی تواند در برابر اراده مردم مصر بایستد و آن را به چالش بکشد، مردم خواهان کناره گیری مبارک هستند و هر گونه تلاشی برای حفظ او نتیجه ای ندارد.



البرادعی در واکنش به آماده شدن تانکهای ارتش برای ورود به میدان التحریر افزود : امیدواریم هیچ تقابلی میان مردم و ارتش رخ ندهد، در غیر این صورت انقلاب مسالمت آمیز مردم به انقلاب خونین تبدیل خواهد شد.