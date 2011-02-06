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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۵

پروژه راه آهن گلستان احیا شد

پروژه راه آهن گلستان احیا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم غرب گلستان در مجلس گفت: در سالهای اخیر اقدامات عمرانی خوبی از جمله احیای پروژه راه آهن در منطقه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر عصر شنبه در جمع مسئولان بندرترکمن، با گرامیداشت دهه مبارک فجر و تقدیر از زحمات همه مسئولان و دست اندرکاران استانی و شهرستانی در توسعه و پیشرفت منطقه قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: اقدامات عمرانی نظیر احیای پروژه راه آهن و کارگاههای وابسته آن و تشکیل کارگروه ویژه توسعه منطقه گردشگری جزیره آشوراده صورت گرفته است.

نظری مهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری همه مردم و همت مسئولان شاهد توسعه و ترقی هر چه بهتر منطقه و شهرستان ترکمن در همه ابعاد آن باشیم.
 
فرماندار شهرستان ترکمن نیز گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و حلول دهه مبارک فجر نشانه ای از عظمت پروردگار است.
 
قربان زاده گوکلانی بیان داشت: پروژه های مختلف عمرانی در سطح شهرستان ترمن از جمله افتتاح سالن ورزشی مختومقلی فراغی، جایگاه سوخت CNG، کلنگ زنی دهکده زیارتی نمادین مناسک حج در شهرستان ترکمن و ...اجرا شده است.

وی  افزود: همه این پروژه ها که در راستای توسعه شهرستان و ایجاد اشتغال جوانان منطقه است، جزء برکات و نمادهای نظام اسلامی است.
کد مطلب 1246585

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