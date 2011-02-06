پروژه راه آهن گلستان احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر عصر شنبه در جمع مسئولان بندرترکمن، با گرامیداشت دهه مبارک فجر و تقدیر از زحمات همه مسئولان و دست اندرکاران استانی و شهرستانی در توسعه و پیشرفت منطقه قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: اقدامات عمرانی نظیر احیای پروژه راه آهن و کارگاههای وابسته آن و تشکیل کارگروه ویژه توسعه منطقه گردشگری جزیره آشوراده صورت گرفته است.



نظری مهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری همه مردم و همت مسئولان شاهد توسعه و ترقی هر چه بهتر منطقه و شهرستان ترکمن در همه ابعاد آن باشیم.



فرماندار شهرستان ترکمن نیز گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و حلول دهه مبارک فجر نشانه ای از عظمت پروردگار است.

قربان زاده گوکلانی بیان داشت: پروژه های مختلف عمرانی در سطح شهرستان ترمن از جمله افتتاح سالن ورزشی مختومقلی فراغی، جایگاه سوخت CNG، کلنگ زنی دهکده زیارتی نمادین مناسک حج در شهرستان ترکمن و ...اجرا شده است.



وی افزود: همه این پروژه ها که در راستای توسعه شهرستان و ایجاد اشتغال جوانان منطقه است، جزء برکات و نمادهای نظام اسلامی است.