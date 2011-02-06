جشنواره سینما انقلاب در اهواز برگزار می شود

دبیر این جشنواره به خبرنگار مهر در اهواز گفت: همزمان با دهه فجر هفته مرور بر آثار سینمای انقلابی ایران و جهان به همراه پخش فیلم با نقد و بررسی با حضور کارشناسان برجسته سینما در سینما بهمن اهواز با عنوان سینما انقلاب برگزار می شود.

علی حیاتی افزود: در این جشنواره چهار فیلم در بخش خارجی و یک فیلم از ایران حضور دارند که فیلمهای چه (استیون سودربرگ/2009 امریکا) نبرد الجزیره(جیلو پونته کورو/1966 الجزیره –ایتالیا) اعتراف(کنستانتین کاستا گاوراس/1970 فرانسه) اسب کهر را بنگر(فردزینه مان/1964 امریکا) و فیلم ترن به کارگردانی امیر قویدل به نمایش در خواهند آمد.



حیاتی تصریح کرد: فرامز قریبیان، مینوفرشچی به همراه محمود رحمانی از اهواز در بخش نقد و بررسی فیلم حضور خواهند داشت.



دبیر جشنواره سینما انقلاب گفت: این جشنواره از هفدهم تا بیست و یکم بهمن ماه به مدت پنج روز از ساعت 18 و 30 دقیقه در سینما بهمن اهواز برگزار می شود و بلیط به صورت نیم بها فروخته خواهد شد.



نقد و بررسی فیلم ترن با حضور بازیگر نقش اول آن(فرامز قریبیان) در آخرین روز جشنواره برگزار خواهد شد.