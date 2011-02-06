حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به سفر حضرت آیت الله نوری همدانی در خوزستان، اظهار داشت: حضور علما و مراجع در استانهای کشور، همواره موجب آثار و برکات فراوانی شده که حضور حضرت آیت الله نوری همدانی در اهواز نیز موجب ارتقای سطح فکری و معنویت جامعه می شود.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه "علما وارثان انبیاء الهی هستند"، تصریح کرد: همه مردم وظیفه دارند با شرکت در مراسمهایی که این عالم ربانی حضور دارند، استفاده کامل و وافی را ببرند و مانع نفوذ دشمنان در افکار و عقاید خود شوند.



حجت الاسلام بلک به اقدامها و موضع گیریهای آیت الله نوری همدانی نسبت به فتنه سبز سال 88 اشاره کرد و گفت: حضرت آیت الله نوری همدانی همواره با ایستادگی در برابر دشمنان نظام و انقلاب اسلامی و بیان فتواهای کوبنده علیه فتنه گران داخلی و خارجی نظام، توطئه های دشمنان را خنثی کرده و همراهی خود را رهبر معظم انقلاب را به اثبات رسانده است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه طلاب و روحانیان مدارس علمیه خوزستان باید از فرصت به دست آمده کمال استفاده را ببرند، گفت: همه روحانیان باید با شرکت در مجالس سخنرانی حضرت آیت الله نوری همدانی و تبیین سخنان و رهنمودهای وی برای آحاد جامعه، سطح آگاهی و بصیرت مردم را افزایش داده و دسیسه های مستکبران را از بین ببرند.

